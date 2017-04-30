Комментатор Гендлин: Кличко в бою с Джошуа уступил своей молодой копии

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Британский боксер Энтони Джошуа является молодой копией украинца Владимира Кличко, которого победил в ночь на воскресенье в Лондоне. Таким мнением с ТАСС поделился известный телекомментатор Владимир Гендлин.

Кличко не сумел завоевать титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" он проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Джошуа - копия молодого Кличко, они одинаковы по большинству параметров, более того, британец считает Владимира своим учителем, - отметил Гендлин. - Они вместе тренировались, британец был спарринг-партнером Володи. Так что его манера ведения боя, техника, все это - молодая копия Кличко, которой украинец на этот раз уступил".

По мнению Гендлина, Кличко выпустил из рук контроль над боем. "На исходе встречи сказались две вещи - во-первых, Владимир выпустил из рук течение боя, во-вторых, сказалась молодость Джошуа, его великолепная скорость, атлетизм, способность быстро восстанавливаться. И Кличко ему эту возможность давал", - считает собеседник ТАСС.

Почему Кличко отдал победу?

Гендлин рассказал, что у украинского боксера были все факторы для победы.

"От Кличко стоило ожидать победы, более того, у него были все факторы для этого - и опыт, и превосходные физические данные, несмотря на возраст. Все шло к этой победе после того, как он встал после нокдауна и устроил трепку Джошуа, - считает Гендлин. - А что произошло потом, мне хотелось бы и самому его спросить - почему после пяти раундов, после того как он его чуть не убил, это случилось? У меня такое ощущение, что он победу просто отдал, а может, была и какая-то травма".

Джошуа - большая редкость

По мнению Гендлина, таких боксеров, как Джошуа, наперечет. "Это боксер классического стиля, с точки зрения техники он по своему менталитету спортсмен старой школы. И с Кличко они в приязненных, дружеских, взаимоуважительных отношениях, что большая редкость, - рассказал Гендлин. - Джошуа никогда не отзывался ни о ком негативно, мне этот парень очень нравится, если он дальше перехватит тенденцию Кличко, будет хороший боксер".

Кличко ничто не препятствует покинуть ринг

Гендлин считает, что решение о продолжении спортивной карьеры или ее завершении Владимир Кличко должен принять для себя сам.

"Каждый решает этот вопрос сам за себя. Есть бойцы, которые без бокса жить не могут, несмотря на то, что все уже позади - и слава, и деньги. Может, это происходит оттого, что больше ничего в жизни не умеют. Но Кличко - парень образованный, с прекрасным европейским опытом, корректный человек, состоящий в высшем спортивном обществе, можно сказать", - подчеркнул Гендлин.

По мнению Гендлина, у Кличко нет препятствий, чтобы покинуть ринг. "По идее, у него нет ни материальных, ни моральных факторов, препятствующих покинуть ринг, но есть такая вещь, как спортивные амбиции, - заметил он. - Если Владимир трезво мыслит, понимает свой потолок, можно и заканчивать, учитывая, что для бокса он сделал не так уж и мало - была целая эпоха доминирования Кличко. А нарываться еще на одно поражение было бы обидно".

Разница в возрасте между соперниками - 41-летним Кличко и 27-летним Джошуа - стала девятой в списке крупнейших в титульных боях супертяжеловесов и первой за 15 лет, когда 26-летний Кличко противостоял 41-летнему американцу Рэю Мерсеру.

В послужном списке Кличко 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений. 27-летний Джошуа в третий раз защитил титул чемпиона мира IBF, который он завоевал в апреле 2016 года после победы над американцем Чарльзом Мартином. Он по- прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом).