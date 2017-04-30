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Комментатор Гендлин: Кличко в бою с Джошуа уступил своей молодой копии

Спорт
30 апреля, 13:53 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Гендлин рассказал, что у украинского боксера были все факторы для победы

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Энтони Джошуа и Владимира Кличко (слева направо)

Энтони Джошуа и Владимира Кличко (слева направо)

© Nick Potts/PA via AP

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Британский боксер Энтони Джошуа является молодой копией украинца Владимира Кличко, которого победил в ночь на воскресенье в Лондоне. Таким мнением с ТАСС поделился известный телекомментатор Владимир Гендлин.

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Кличко не сумел завоевать титулы чемпиона мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) и "суперчемпиона" по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелом весе. В 12-раундовом поединке на лондонском стадионе "Уэмбли" он проиграл Джошуа техническим нокаутом в 11-м раунде.

"Джошуа - копия молодого Кличко, они одинаковы по большинству параметров, более того, британец считает Владимира своим учителем, - отметил Гендлин. - Они вместе тренировались, британец был спарринг-партнером Володи. Так что его манера ведения боя, техника, все это - молодая копия Кличко, которой украинец на этот раз уступил".

По мнению Гендлина, Кличко выпустил из рук контроль над боем. "На исходе встречи сказались две вещи - во-первых, Владимир выпустил из рук течение боя, во-вторых, сказалась молодость Джошуа, его великолепная скорость, атлетизм, способность быстро восстанавливаться. И Кличко ему эту возможность давал", - считает собеседник ТАСС.

Почему Кличко отдал победу?

Гендлин рассказал, что у украинского боксера были все факторы для победы.

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"От Кличко стоило ожидать победы, более того, у него были все факторы для этого - и опыт, и превосходные физические данные, несмотря на возраст. Все шло к этой победе после того, как он встал после нокдауна и устроил трепку Джошуа, - считает Гендлин. - А что произошло потом, мне хотелось бы и самому его спросить - почему после пяти раундов, после того как он его чуть не убил, это случилось? У меня такое ощущение, что он победу просто отдал, а может, была и какая-то травма".

Джошуа - большая редкость

По мнению Гендлина, таких боксеров, как Джошуа, наперечет. "Это боксер классического стиля, с точки зрения техники он по своему менталитету спортсмен старой школы. И с Кличко они в приязненных, дружеских, взаимоуважительных отношениях, что большая редкость, - рассказал Гендлин. - Джошуа никогда не отзывался ни о ком негативно, мне этот парень очень нравится, если он дальше перехватит тенденцию Кличко, будет хороший боксер".

Кличко ничто не препятствует покинуть ринг

Гендлин считает, что решение о продолжении спортивной карьеры или ее завершении Владимир Кличко должен принять для себя сам.

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"Каждый решает этот вопрос сам за себя. Есть бойцы, которые без бокса жить не могут, несмотря на то, что все уже позади - и слава, и деньги. Может, это происходит оттого, что больше ничего в жизни не умеют. Но Кличко - парень образованный, с прекрасным европейским опытом, корректный человек, состоящий в высшем спортивном обществе, можно сказать", - подчеркнул Гендлин.

По мнению Гендлина, у Кличко нет препятствий, чтобы покинуть ринг. "По идее, у него нет ни материальных, ни моральных факторов, препятствующих покинуть ринг, но есть такая вещь, как спортивные амбиции, - заметил он. - Если Владимир трезво мыслит, понимает свой потолок, можно и заканчивать, учитывая, что для бокса он сделал не так уж и мало - была целая эпоха доминирования Кличко. А нарываться еще на одно поражение было бы обидно".

Разница в возрасте между соперниками - 41-летним Кличко и 27-летним Джошуа - стала девятой в списке крупнейших в титульных боях супертяжеловесов и первой за 15 лет, когда 26-летний Кличко противостоял 41-летнему американцу Рэю Мерсеру.

В послужном списке Кличко 64 победы (53 - нокаутом), пять поражений. 27-летний Джошуа в третий раз защитил титул чемпиона мира IBF, который он завоевал в апреле 2016 года после победы над американцем Чарльзом Мартином. Он по- прежнему не знает поражений на профессиональном ринге - 19 побед (все - нокаутом).

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