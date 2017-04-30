На матче ЦСКА - "Спартак" не будет аншлага

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. В кассах стадиона "Арена ЦСКА" были реализованы не все билеты на матч 26-го тура чемпионата России по футболу между московскими ЦСКА и "Спартаком", передает корреспондент ТАСС.

В воскресенье был последний этап продажи билетов на игру, которая начнется в 17:00 мск. На момент закрытия касс в 13:00, как говорилось в объявлениях, оставались билеты стоимостью от 2800 до 35 000 рублей на места, располагающиеся на 14 центральных секторах стадиона и в VIP-ложе. Также продажа билетов велась в фирменном магазине ЦСКА на улице Земляной вал, но и там они были реализованы не полностью.

В четверг и пятницу билеты на дерби продавались только для тех болельщиков ЦСКА, которые посетили домашние матчи с "Ростовом" (15 апреля) и "Локомотивом" (26 апреля). В качестве доказательства того, что они побывали на этих играх, болельщики должны были показать отсканированные турникетом билеты. В пятницу билеты на поединок со "Спартаком" также продавались для обладателей абонементов на домашние матчи ЦСКА сезона-2016/17. В субботу в кассы стадиона и в клубный магазин поступила оставшаяся билетная квота, гостевая же квота, как ранее сообщалось на официальном сайте "Спартака", была реализована полностью.

Стадион футбольного клуба ЦСКА открылся в сентябре 2016 года. Его вместимость составляет 30 тысяч зрителей.