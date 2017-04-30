Крамник поднялся на третью строчку рейтинга FIDE

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский гроссмейстер Владимир Крамник поднялся с четвертой на третью позицию в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Обновленный рейтинг опубликован на официальном сайте организации.
В активе Крамника 2811 очков. Другой российский шахматист, Сергей Карякин опустился с восьмого на десятое место (2783). Возглавляет рейтинг норвежец Магнус Карлсен (2832), вторым идет американец Уэсли Со (2815).
В первой тройке женского рейтинга изменений не произошло. По-прежнему на первом месте находится китаянка Хоу Ифань, на втором - ее соотечественница Цзюй Вэньцзюнь, на третьем - украинка Анна Музычук. Лучшая из россиянок Александра Костенюк сохранила седьмую строчку.