"Лацио" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Лацио" одержал победу над "Ромой" со счетом 3:1 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Бальде Кейта (12-я, 85-я минута) и Душан Баста (50). У проигравших отличился Даниэле де Росси (45, с пенальти). На 90-й минуте с поля был удален защитник "Ромы" Антонио Рюдигер.
В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата "Рома" занимает второе место, набрав 75 очков и девять баллов проигрывая лидирующему "Ювентусу". "Лацио" с 67 очками идет четвертым, на третьей строчке с 71 баллом расположился "Наполи". Первые три команды чемпионата сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, четвертая и пятая - в Лиге Европы.
"Лацио" в следующем туре на своем поле примет "Сампдорию", "Рома" в гостях сыграет с "Миланом". Обе встречи пройдут 7 мая.