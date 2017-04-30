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"Лацио" обыграл "Рому" в матче чемпионата Италии

Спорт
30 апреля, 15:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей

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© EPA/CLAUDIO PERI

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Лацио" одержал победу над "Ромой" со счетом 3:1 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Бальде Кейта (12-я, 85-я минута) и Душан Баста (50). У проигравших отличился Даниэле де Росси (45, с пенальти). На 90-й минуте с поля был удален защитник "Ромы" Антонио Рюдигер.

В турнирной таблице за четыре тура до конца чемпионата "Рома" занимает второе место, набрав 75 очков и девять баллов проигрывая лидирующему "Ювентусу". "Лацио" с 67 очками идет четвертым, на третьей строчке с 71 баллом расположился "Наполи". Первые три команды чемпионата сыграют в следующем сезоне в Лиге чемпионов, четвертая и пятая - в Лиге Европы.

"Лацио" в следующем туре на своем поле примет "Сампдорию", "Рома" в гостях сыграет с "Миланом". Обе встречи пройдут 7 мая.

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