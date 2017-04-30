Футболисты ЦСКА и "Спартака" записали видеобращение для помощи больным раком

Генменеджер "Нью-Джерси" подтвердил, что проведет переговоры с агентом КовальчукаСпорт 30 апреля, 17:06
Фанаты "Спартака" сломали ограждения у стадиона ЦСКА для прорыва на трибунуСпорт 30 апреля, 17:01
Путин обсудил с руководством "Формулы-1" Гран-при России и перспективы автоспорта в целомСпорт 30 апреля, 16:56
На Украине скончался писатель Борис ОлейникКультура 30 апреля, 16:51
Начало матча ЦСКА - "Спартак" перенесено на 15 минут из-за трансляции "Формулы-1"Спорт 30 апреля, 16:47
Дмитрий Сычев и Марсель Десайи сыграли в футбол с детьми в парке Кубка конфедерацийСпорт 30 апреля, 16:38
Гонщик "Формулы-1" Боттас выиграл Гран-при РоссииСпорт 30 апреля, 16:37
Конная полиция разогнала фанатов "Спартака" и ЦСКА, предотвратив дракуСпорт 30 апреля, 16:34
Путин приехал на "Сочи Автодром", где проходит Гран-при России "Формулы-1"Спорт 30 апреля, 16:10
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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Футболисты столичных ЦСКА и "Спартака" перед очным матчем записали видеобращение для помощи больным онкологией. Видео опубликовал благотворительный фонд "Нужна помощь".
Девизом ролика, в котором приняли участие Сергей Игнашевич, Александр Самедов, Виктор Гончаренко и другие, стала фраза "Играем до победы над раком".
В 2015 году Фонд профилактики рака при поддержке НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова запустил образовательный проект "Высшая школа онкологии". Эта программа поможет десяткам молодых врачей стать профессиональными онкологами и спасти сотни, тысячи жизней.
Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в воскресенье, начало - 17:00 мск.