Футболисты ЦСКА и "Спартака" записали видеобращение для помощи больным раком

Благотворительный фонд Нужна помощь/YouTube

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Футболисты столичных ЦСКА и "Спартака" перед очным матчем записали видеобращение для помощи больным онкологией. Видео опубликовал благотворительный фонд "Нужна помощь".

Девизом ролика, в котором приняли участие Сергей Игнашевич, Александр Самедов, Виктор Гончаренко и другие, стала фраза "Играем до победы над раком".

В 2015 году Фонд профилактики рака при поддержке НИИ Онкологии им. Н.Н. Петрова запустил образовательный проект "Высшая школа онкологии". Эта программа поможет десяткам молодых врачей стать профессиональными онкологами и спасти сотни, тысячи жизней.

Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Спартаком" пройдет в воскресенье, начало - 17:00 мск.