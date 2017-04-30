Инфантино: решение главы АNOC шейха Ахмада покинуть совет ФИФА принято в интересах ФИФА

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Решение главы Ассоциации национальных олимпийских комитетов (ANOC) шейха Ахмада аль- Фахада аль-Сабаха покинуть совет Международной федерации футбола (ФИФА) после обвинений в коррупции со стороны Минюста США было принято в интересах организации. Об этом заявил президент ФИФА Джанни Инфантино, чьи слова приводит пресс-служба организации.

Ранее в воскресенье шейх Ахмад объявил о своем уходе из совета ФИФА, отметив, что отвергает обвинения в коррупции.

"Я принял к сведению решение шейха Ахмада аль-Фахада аль-Сабаха, - сказал Инфантино. - Я хочу поблагодарить его за это решение, которое, конечно, нелегко принять, но это в лучших интересах ФИФА".

В четверг член комитета ФИФА по аудиту, глава Футбольной ассоциации Гуама Ричард Лай в суде Бруклина в Нью-Йорке признал себя виновным в коррупции. Чиновник обвинялся в получении взяток от футбольных функционеров; в 2011 году, согласно данным следствия, он получил $100 тыс. от неназванного чиновника в Азиатской конфедерации футбола (AFC), который впоследствии претендовал на пост главы ФИФА, в обмен на голос Лая в его пользу.

Кроме того, в период с 2009 по 2014 год он получил около $850 тыс. от различных футбольных чиновников в азиатском регионе за помощь в продвижении их интересов. Из-за этого ФИФА временно отстранила его от футбольной деятельности на 90 дней с возможным продлением еще на 45 дней, а позднее в СМИ появилась информация, что Минюст США обвиняет шейха Ахмада в причастности к данному делу.