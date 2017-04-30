"Манчестер Юнайтед" и "Суонси" сыграли вничью в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Манчестер Юнайтед" сыграл вничью со "Суонси" со счетом 1:1 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
В составе хозяев забитым мячом отметился Уэйн Руни (45-я минута), у проигравших отличился Гилфи Сигурдссон (79).
"Манчестер Юнайтед" не проигрывает в первенстве страны на протяжении 25 матчей (13 побед, 12 ничьих). Рекорд по этому показателю принадлежит "Арсеналу", который в 2003-2004 годах не проигрывал в 49 матчах чемпионата кряду.
В турнирной таблице МЮ занимает пятое место, набрав 65 очков и сравнявшись с идущим четвертым "Манчестер Сити". Первые четыре команды по итогам чемпионата сыграют в следующим сезоне в Лиге чемпионов, пятая - в Лиге Европы. "Суонси" с 32 очками идет 18-м, отставая от идущего 17-м "Халла" на два балла. Из премьер-лиги вылетают 18-20-я команды первенства.
"Манчестер Юнайтед" в следующем туре 7 мая в гостях сыграет с "Арсеналом", "Суонси" днем ранее также на выезде встретится с "Эвертоном".