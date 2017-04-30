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"Газпром-Югра" проиграла "Кайрату" в матче за третье место Кубка УЕФА по мини-футболу

Спорт
30 апреля, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

Российский клуб уступил в серии пенальти

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Российский клуб "Газпром- Югра" в серии пенальти проиграл казахстанскому "Кайрату" в матче за третье место Кубка УЕФА по мини-футболу. Финальная стадия турнира проходит в Алма-Ате.

Основное и дополнительное время завершились со счетом 5:5. В составе российской команды забитыми мячами отметились Владислав Шаяхметов (2-я минута), Кайо (14), Дмитрий Лысков (23) и Марсенио (40), еще один мяч в свои ворота отправил игрок "Кайрата" Диваней (37). У казахстанского клуба отличились Золтан Дрот (9), Хоссейн Тайеби (24), Кабреува (33) и Диваней (39), футболист "Газпром-Югры" Даниил Давыдов записал на свой счет автогол (16). Серия пенальти завершилась победой "Кайрата" - 3:2.

Позднее в воскресенье в финальном матче турнира встретятся португальский "Спортинг" и испанский "Интер".

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