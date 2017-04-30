"Уфа" благодаря голу на 93-й минуте обыграла "Арсенал" в матче РФПЛ

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Уфа" одержала победу над тульским "Арсеналом" со счетом 1:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России по футболу.

Единственный мяч в компенсированное время (на 93-й минуте) забил Александр Сухов.

"Уфа" прервала свою безвыигрышную серию в чемпионате из шести матчей и с 36 очками занимает седьмое место в турнирной таблице. "Арсенал" имеет в активе 21 очко и располагается на 14-й строчке.

В следующем матче "Уфа" 7 мая на выезде сыграет с казанским "Рубином", "Арсенал" днем ранее примет "Ростов".