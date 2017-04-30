Конная полиция разогнала фанатов "Спартака" и ЦСКА, предотвратив драку

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Конная полиция в проезде Березовой рощи у стадиона "Арена ЦСКА" разогнала фанатов футбольных клубов ЦСКА и "Спартак", предотвратив масштабную драку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" пройдет на "Арене ЦСКА" в воскресенье. На игре ожидается более 20 тысяч зрителей.

#derbyday pic.twitter.com/rm113I0DxL — Max Allanazarov (@KyKyPyKy22) 30 апреля 2017 г.