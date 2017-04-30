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Конная полиция разогнала фанатов "Спартака" и ЦСКА, предотвратив драку

Спорт
30 апреля, 16:34 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" пройдет на "Арене ЦСКА" в воскресенье

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Болельщики "Спартака"

Болельщики "Спартака"

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Конная полиция в проезде Березовой рощи у стадиона "Арена ЦСКА" разогнала фанатов футбольных клубов ЦСКА и "Спартак", предотвратив масштабную драку. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Матч 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком" пройдет на "Арене ЦСКА" в воскресенье. На игре ожидается более 20 тысяч зрителей.

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Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
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