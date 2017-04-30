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Дмитрий Сычев и Марсель Десайи сыграли в футбол с детьми в парке Кубка конфедераций

Спорт
30 апреля, 16:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Сергей Фукс

Десайи и Сычев стали почетными гостями парка во второй день его работы

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Марсель Десайи

Марсель Десайи

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Бывший футболист сборной России Дмитрий Сычев и чемпион мира 1998 года в составе команды Франции Марсель Десайи сыграли в футбол с детьми в тематическом парке Кубка конфедераций, который был открыт в субботу на территории "Музеона" в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций

Десайи и Сычев стали почетными гостями парка во второй день его работы. Бывшие футболисты приняли участие в розыгрыше бесплатных билетов на матчи Кубка конфедераций, а также попробовали забить "робокиперу" - роботу-вратарю, который реагирует на мяч быстрее любого голкипера в мире благодаря специальной камере и датчикам. Почетные гости собрали две команды из посетителей парка, отдав предпочтение детям, победила команда Сычева, в подарок каждый участник получил официальный мяч турнира и памятные сувениры с символикой Кубка конфедераций. На специальной церемонии Сычев заявил, что "считает дни до старта кубка" и собирается посетить все матчи турнира.

Парк расположился у входа в Центральный дом художника, заняв площадь около трех тысяч квадратных метров. Посетители парка могут выиграть бесплатные билеты на матчи Кубка конфедераций, для этого им необходимо поучаствовать во всех активностях, предложенных организаторами, после чего победители получают пригласительные из рук Десайи. Всего за два дня будет разыграно 30 билетов.

Матчи турнира пройдут с 17 июня по 2 июля 2017 года в четырех городах - Москве, Сочи, Санкт-Петербурге и Казани. В розыгрыше Кубка конфедераций примут участие восемь команд с разных континентов. Помимо сборной России, это команды Германии, Новой Зеландии, Камеруна, Германии, Португалии, Австралии и Чили.

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Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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