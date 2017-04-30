Гонщик "Формулы-1" Боттас выиграл Гран-при России

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при России, который проходил в Сочи.

Вторым финишировал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул его партнер по команде финн Кими Райкконен. Для Боттаса эта победа стала первой в карьере.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший показал 10-й результат.

Следующий этап пройдет в Испании с 12 по 14 мая.