Гонщик "Формулы-1" Боттас выиграл Гран-при России

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем гонки Гран-при России, который проходил в Сочи.
Вторым финишировал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул его партнер по команде финн Кими Райкконен. Для Боттаса эта победа стала первой в карьере.
Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший показал 10-й результат.
Следующий этап пройдет в Испании с 12 по 14 мая.