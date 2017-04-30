Начало матча ЦСКА - "Спартак" перенесено на 15 минут из-за трансляции "Формулы-1"

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Спартаком" начнется на 15 минут позже запланированного из- за трансляции на телеканале "Матч ТВ" Гран-при России - этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ЦСКА.

Игра пройдет на стадионе "Арена ЦСКА" в воскресенье. Матч должен был начаться в 17:00 мск, но теперь стартовый свисток раздастся в 17:15.