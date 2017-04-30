Путин вручил Вальтери Ботасу главный приз за победу в Гран-при России "Формулы-1"

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СОЧИ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вручил главный приз за победу в Гран-при России "Формулы-1" гонщику команды "Мерседес" финну Вальтери Ботасу. Глава государства также поздравил и обменялся рукопожатиями с занявшими второе и третье места пилотами "Феррари" Себастьяном Феттелем и Кими Райконненом.
Путин приезжал на все гонки "Формулы-1" в Сочи, которые проводятся здесь с 2014 года. По итогам предыдущих Гран-при он также вручал кубок победителю.
Во всех трех прошлых Гран-при России побеждали гонщики команды "Мерседес": в прошлом году - немец Нико Росберг (не участвует в чемпионате этого года), а в 2014 - 2015 гг. - англичанин Льюис Хэмильтон. Призерами, занимавшими второе и третье места, становились Ботас, выступавший тогда за "Вильямс", Райконнен ("Феррари"), Феттель ("Феррари") и мексиканец Серхио Перес ("Форс Индия"). Лучший результат в Гран-при России на "Сочи автодроме" для российского пилота Даниила Квята, выступавшего тогда за "Рэд булл", - пятое место (2015 год).