Фанаты "Спартака" сломали ограждения у стадиона ЦСКА для прорыва на трибуну

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МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Дильшад Ломовских/. Сотни фанатов "Спартака" попытались прорваться на трибуну стадиона "Арена ЦСКА", сломав стальные ограждения.
Фанаты Спартака были недовольны, что их не пускали#ЦСКАСпартак #derbyday pic.twitter.com/WP3ROCCgWh— Dilshad (@LomovskikhD) 30 апреля 2017 г.
Только успокоили, как фанаты начали цепляться за сотрудников полиции#DerbyDay #ЦСКАСпартак pic.twitter.com/5z6mjFcheq— Dilshad (@LomovskikhD) 30 апреля 2017 г.
Недовольство болельщиков вызвало то, что допуск поклонников "Спартака" на арену был на некоторое время остановлен из-за давки на входе у металлоискателей. В результате фанаты снесли ограждения. Ситуация была урегулирована после вмешательства сотрудников полиции.
Матч 26-го тура чемпионата России по футболу между ЦСКА и "Спартаком" начнется в 17:15 мск. На игре ожидается более 20 тысяч зрителей. "Спартак" занимает первое место в турнирной таблице, опережая ЦСКА, идущего на второй позиции, на восемь очков.