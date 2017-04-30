Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Александр Медведев: хоккеист СКА Ковальчук восстановится к 1 июля

Спорт
30 апреля, 17:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

В субботу стало известно, что 34-летнему Ковальчуку потребуется операция в связи с травмой колена, из-за чего он пропустит чемпионат мира, который пройдет с 5 по 21 мая

Поделиться
Материал из 1 страницы
Илья Ковальчук

Илья Ковальчук

© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий СКА Илья Ковальчук восстановится после операции к 1 июля. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров санкт- петербургского хоккейного клуба Александр Медведев.

Смотрите также
Илья Ковальчук

Генменеджер "Нью-Джерси" подтвердил, что проведет переговоры с агентом Ковальчука

В субботу стало известно, что 34-летнему Ковальчуку потребуется операция в связи с травмой колена, из-за чего он пропустит чемпионат мира, который пройдет с 5 по 21 мая.

"Мы уверены, что он будет готов к началу тренировочного лагеря, к 1 июля, и будет работать наравне со всеми", - сказал Медведев.

Ковальчук регулярно играл в плей-офф чемпионата КХЛ, который завершился 16 апреля. В финальной серии армейцы обыграли магнитогорский "Металлург". В плей-офф форвард провел 18 матчей, набрав 9 очков (6 шайб + 3 передачи). В регулярном чемпионате на его счету 78 (32+46) очков в 60 играх.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
2
Боттас заявил, что рад выиграть первую гонку в "Формуле-1"
3
Путин поздравил Киркорова c юбилеем
4
На юго-западе Москвы найдены два снаряда времен войны
5
Макрон и Ле Пен почтили память жертв Холокоста
6
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
7
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
Темы дня
Загрузка...
Реклама