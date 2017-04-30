Александр Медведев: хоккеист СКА Ковальчук восстановится к 1 июля

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Нападающий СКА Илья Ковальчук восстановится после операции к 1 июля. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров санкт- петербургского хоккейного клуба Александр Медведев.

В субботу стало известно, что 34-летнему Ковальчуку потребуется операция в связи с травмой колена, из-за чего он пропустит чемпионат мира, который пройдет с 5 по 21 мая.

"Мы уверены, что он будет готов к началу тренировочного лагеря, к 1 июля, и будет работать наравне со всеми", - сказал Медведев.

Ковальчук регулярно играл в плей-офф чемпионата КХЛ, который завершился 16 апреля. В финальной серии армейцы обыграли магнитогорский "Металлург". В плей-офф форвард провел 18 матчей, набрав 9 очков (6 шайб + 3 передачи). В регулярном чемпионате на его счету 78 (32+46) очков в 60 играх.