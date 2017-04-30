Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков

СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Анзулис/. Победой финна Валттери Боттаса из "Мерседеса" завершилась программа четвертого этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", который прошел на "Сочи Автодроме" в России.

Для 27-летнего пилота эта победа стала первой в карьере. Он продолжил победную серию команды на Гран-при России - до этого дважды в Сочи побеждал британец Льюис Хэмилтон и один раз завершивший карьеру прошлогодний чемпион немец Нико Росберг.

Вторым и третьим в гонке финишировали гонщики "Феррари" - немец Себастьян Феттель и финн Кими Райкконен.

Книга - лучший подарок

По традиции в преддверии старта Гран-при России в Сочи проходят различные мероприятия с участием единственного российского пилота в "королевских гонках" Даниила Квята. С прошлого года этап стал проводиться весной вместо осени, и в прошлом сезоне мероприятия с Квятом прошли днем позже его дня рождения (26 апреля). В этот раз они пришлись непосредственно на праздничную дату.

С утра российский пилот в ледовом дворце спорта "Большой" Олимпийского парка Сочи встретился с игроками женской национальной сборной по керлингу Анной Сидоровой, Маргаритой Фоминой, Кирой Езех и Александрой Раевой, где впервые испытал себя в роли игрока в керлинг. После инструктажа Квят попробовал применить полученные знания и несколько раз удачно запустил снаряд в "дом".

"Россия сильна в ледовых видах спорта, и уже стало хорошей традицией, что я выхожу на лед накануне Гран-при России (в 2015 году гонщик провел тренировку с хоккейным клубом "Сочи", а в 2016-м посетил санно-бобслейную трассу), - отметил Квят. - Я рад этому новому опыту и благодарен девушкам из национальной сборной, которые обучили меня азам этого необычного вида спорта".

Вечером российский гонщик не только продолжил принимать поздравления и подарки, но и сделал подарок для своих болельщиков, презентовав книгу о своем пути в "Формулу-1". Автором выступил журналист Олег Карпов, пишущий об автоспорте. В книге представлены различные интервью с людьми, которые так или иначе связаны с молодежной карьерой Квята.

Доминирование "Феррари" закончилось на первом круге

За день до старта гоночного уикенда был презентовал новый дизайн шлема российского гонщика, на котором был изображен мультиплицированный Квят, сидящий на торпеде. Таким образом российский пилот шутливо обыграл ситуацию, произошедшую с ним в прошлом сезоне.

В прошлом году на Гран-при России Квят на первом круге дважды протаранил Феттеля. Несколькими неделями раньше, на Гран-при Китая, Квят совершил рискованный обгон Феттеля в стартовом повороте, после гонки немец высказал россиянину, что тот пронесся мимо него, "как торпеда". Перед стартом нынешнего Гран-при России Квят пошутил, что его любимое занятие "торпедировать Феттеля на домашнем этапе".

В этот же раз Феттель мог быть спокойным и не смотреть судорожно в зеркала заднего вида, поскольку Квят на старте был достаточно далеко от него. Машины "Торо Россо" весь гоночный уикэнд испытывали проблемы со скоростью. Как итог, в квалификации российский гонщик показал 13-й результат, а его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший расположился двумя строчками выше. В гонке пилоты "Торо Россо" выступили немногим лучше - испанец стал 10-м, россиянин - 12-м.

Весь уикенд солировали гонщики "Феррари". Феттель и Райкконен выиграли все три свободные практики, а в квалификации разыграли поул между собой (выиграл Феттель). В гонке же этому доминированию пришел конец уже на первом круге: Боттас отлично стартовал и на выходе из второго поворота возглавил гонку. По ходу дистанции финн уступил лидерство лишь раз - когда Феттель оставался на трассе после его пит-стопа.

Море и горы интереснее ночных пейзажей

Как и в прошлом году, участие в Гран-при принимал еще один представитель России - резервный пилот "Рено" Сергей Сироткин. Он в первой практике занял место в болиде основного гонщика команды немца Нико Хюлькенберга. Вот только выступление россиянина закончилось, едва успев начаться: Сироткин успел проехать всего лишь один установочный круг (без времени), после чего на его машине возникли технические проблемы, не позволившие продолжить заезды. В беседе с журналистами российский пилот выразил разочарование случившимся, но не стал ругаться на команду, а, наоборот, поддержал ее.

Немаловажным событием стали слова вице-премьера РФ Дмитрия Козака, который косвенно дал понять, что Гран-при России вряд ли будет проводиться в ночное время, о чем еще в 2015 году договорились президент РФ Владимир Путин и на то момент глава "Формулы-1" Берни Экклстоун. "Пришла новая команда в управление "Формулой-1", и возникли сомнения, есть ли смысл переносить Гран-при России на ночное время. Телевизионная картинка важна для любителей спорта во всем мире. Море, горы - это все очень красиво сейчас смотрится на телевизионной картинке", - отметил он.

Посетил Гран-при России и сам Экклстоун. Бывший руководитель "королевских гонок", который сейчас занимает пост почетного президента, пребывал в хорошем расположении духа.

"Дело в том, что я никуда не ушел из "Формулы-1", а наоборот, стал даже выше в компании. Я перестал делать ежедневную работу, как раньше. Сейчас ей занимается исполнительный директор Чейз Кэри. Я доволен своей новой ролью - она дает мне больше свободы, больше возможности заниматься делами помимо "Формулы-1", - сказал Экклстоун, добавив, что Гран-при России является одним из его любимых этапов в календаре сезона.

Новый исполнительный директор "королевских гонок" Чейз Кэри отметил отличное местоположение автодрома. "Инфраструктура автодрома выполнена на высшем уровне, выбор локации просто изумительный, - сказал Кэри ТАСС. - Никогда не был в Сочи прежде, но энергетика тут отличная. И совершенно изумительные виды: снежные вершины гор и море".

Главным же событием культурной программы Гран-при стало выступление группы "Любэ", которое прошло в субботу.