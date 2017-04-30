Марко: проблемы с резиной не позволили Квяту выступить лучше на Гран-при России

СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят испытывал проблемы с резиной в ходе гонки Гран-при России, что помешало ему показать лучший результат. Об этом ТАСС рассказал советник "Ред Булл" Хельмут Марко.

Квят финишировал в гонке на 12-м месте. "Торо Россо" является младшей командой "Ред Булл".

"Гонка получилась скучной, - сказал Марко. - Даниил провел хорошую квалификацию, но в гонке мог бы выступить лучше. У него были проблемы с резиной, тут ничего не поделать. Но ему было тяжело зацепиться за очковую зону".