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Марко: проблемы с резиной не позволили Квяту выступить лучше на Гран-при России

Спорт
30 апреля, 17:25 UTC+3 СОЧИ корр. ТАСС, Андрей Карташов

Квят финишировал в гонке на 12-м месте

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Даниил Квят

Даниил Квят

© Александр Демьянчук/ТАСС

СОЧИ, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Андрей Карташов/. Пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Торо Россо" Даниил Квят испытывал проблемы с резиной в ходе гонки Гран-при России, что помешало ему показать лучший результат. Об этом ТАСС рассказал советник "Ред Булл" Хельмут Марко.

Квят финишировал в гонке на 12-м месте. "Торо Россо" является младшей командой "Ред Булл".

"Гонка получилась скучной, - сказал Марко. - Даниил провел хорошую квалификацию, но в гонке мог бы выступить лучше. У него были проблемы с резиной, тут ничего не поделать. Но ему было тяжело зацепиться за очковую зону".

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