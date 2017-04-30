Боттас заявил, что рад выиграть первую гонку в "Формуле-1"

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Финский пилот команды чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" "Мерседес" Валттери Боттас рад выиграть свою первую гонку в карьере. Об этом он заявил в интервью на подиуме по завершении гонки "Гран-при России, которая прошла в воскресенье в Сочи.

Вторым финишировал немецкий пилот "Феррари" Себастьян Феттель, тройку лидеров замкнул его партнер по команде финн Кими Райкконен.

"Здорово наконец-то выиграть, ведь у меня за плечами более 80 гонок, - сказал Боттас. - Я ждал этого, было тяжело, зимой мне представилась неожиданная возможность оказаться в этой команде, и я бы хотел поблагодарить "Мерседес" за это. У нас было сложное начало сезона, "Феррари" был впереди нас, теперь мы близки к вершине, но нужно продолжать атаковать. Мы, конечно, собирались сделать дубль, но, к сожалению, не вышло".

Боттас стартовал с третьей позиции, но уже на выходе из второго поворота опередил два болида "Феррари". "В принципе, уже неплохо стартовать со второго ряда. У меня все прошло лучше, чем у ребят впереди. Очень здорово, что мне удалось "нырнуть" на внутреннюю траекторию к первому повороту, и я был рад пейс-кару в тот момент", - заявил Боттас, добавив, что его главная и единственная цель - стать чемпионом мира.

Феттель после гонки похвалил Боттаса и посетовал на неудачный старт в гонке. "Однозначно, Валттери сегодня лучший пилот гонки, - заявил Феттель. - В конце у меня были свежее шины, поэтому я его начал догонять. Мы решили как можно дольше оставаться на первом комплекте, но иногда попадали в траффик, иногда были другие трудности".

"Однако мы потеряли победу в гонке на старте, и это печально. У нас был хороший старт, такой же старт, как у Боттаса. Затем он воспользовался "воздушным мешком" позади нас и опередил", - добавил Феттель.

Хорошая поддержка

Райкконен на подиуме отметил поддержку трибун. "Я очень счастлив, здесь хорошая поддержка, и я всегда рад приезжать в Россию, - сказал финн. - К сожалению, у меня сегодня только третье место, но в следующий раз будет лучше".

"После старта я пытался улучшить свою позицию, но не получилось. Все решают маленькие детали, и когда мы их соберем воедино, тогда и сможем бороться за первое место", - подытожил Райкконен.

Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят финишировал 12-м, его партнер по команде испанец Карлос Сайнс-младший показал 10-й результат.

Следующий этап пройдет в Испании с 12 по 14 мая.