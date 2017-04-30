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Матч ЦСКА - "Спартак" установил новый рекорд "Арены ЦСКА" по посещаемости

Спорт
30 апреля, 17:56 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Павел Гуревич

Как сообщает пресс-служба красно-синих, на матче присутствуют 27 352 зрителя

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Новый рекорд посещаемости стадиона "Арена ЦСКА" установлен во встрече 26-го тура чемпионата России по футболу между столичными ЦСКА и "Спартаком". Как сообщает пресс-служба красно-синих, на матче присутствуют 27 352 зрителя.

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До этого рекорд принадлежал матчу-открытию стадиона в рамках шестого тура чемпионата России, в котором армейцы принимали грозненский "Терек" (3:0). Эту игру посетило 26 420 болельщиков. При этом вместимость арены составляет 30 тысяч человек.

Стадион ЦСКА располагается на 3-й Песчаной улице (Северный административный округ), его строительство велось с 2007 года. Арена, вмещающая 30 тысяч зрителей, открылась 10 сентября 2016 года матчем чемпионата России между ЦСКА и грозненским "Тереком". "Внешэкономбанк" инвестировал в строительство стадиона $240 млн, предоставив ЦСКА кредит (изначально планировалось, что эта сумма составит $280 млн). Общая стоимость проекта составила $350 млн.

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