"Милан" сыграл вничью с "Кротоне" в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Кротоне" сыграл вничью с "Милан" со счетом 1:1 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.

В составе хозяев отличился Марселло Тротта (8-я минута), у гостей - Габриэль Палетта (50).

На 90-й минуте полузащитник гостей Юрай Куцка получил вторую желтую карточку и был удален.

"Милан" сохраняет шестое место в турнирной таблице, набрав 59 очков. "Кротоне" занимает 18-ю строчку с 25 очками.