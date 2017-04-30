"Милан" сыграл вничью с "Кротоне" в матче чемпионата Италии

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Кротоне" сыграл вничью с "Милан" со счетом 1:1 в домашнем матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
В составе хозяев отличился Марселло Тротта (8-я минута), у гостей - Габриэль Палетта (50).
На 90-й минуте полузащитник гостей Юрай Куцка получил вторую желтую карточку и был удален.
"Милан" сохраняет шестое место в турнирной таблице, набрав 59 очков. "Кротоне" занимает 18-ю строчку с 25 очками.