Мутко: Гран-при России "Формулы-1" прошел на высоком организационном уровне

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МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" был проведен на высоком организационном уровне. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.
Гран-при России, который прошел в Сочи, завершился победой финского гонщика "Мерседеса" Валттери Боттаса. Второе и третье места заняли пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен.
"Этап "Формулы-1" прошел на высоком организационном уровне, все было здорово. Пообщался со спортсменами - они очень довольны и обстановкой, и организацией, и трассой. Все прекрасно", - сказал Мутко.
По традиции призеров гонки поздравил президент РФ Владимир Путин. Этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года.