Мутко: Гран-при России "Формулы-1" прошел на высоком организационном уровне

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" был проведен на высоком организационном уровне. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

Гран-при России, который прошел в Сочи, завершился победой финского гонщика "Мерседеса" Валттери Боттаса. Второе и третье места заняли пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

"Этап "Формулы-1" прошел на высоком организационном уровне, все было здорово. Пообщался со спортсменами - они очень довольны и обстановкой, и организацией, и трассой. Все прекрасно", - сказал Мутко.

По традиции призеров гонки поздравил президент РФ Владимир Путин. Этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года.