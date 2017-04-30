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Мутко: Гран-при России "Формулы-1" прошел на высоком организационном уровне

Спорт
30 апреля, 18:04 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

Вице-премьер РФ пообщался со спортсменами, заявив, что они остались довольны организацией и обстановкой

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Виталий Мутко (справа)

Виталий Мутко (справа)

© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Гран-при России чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" был проведен на высоком организационном уровне. Об этом ТАСС заявил вице-премьер РФ Виталий Мутко.

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Гран-при России, который прошел в Сочи, завершился победой финского гонщика "Мерседеса" Валттери Боттаса. Второе и третье места заняли пилоты "Феррари" Себастьян Феттель и Кими Райкконен.

"Этап "Формулы-1" прошел на высоком организационном уровне, все было здорово. Пообщался со спортсменами - они очень довольны и обстановкой, и организацией, и трассой. Все прекрасно", - сказал Мутко.

По традиции призеров гонки поздравил президент РФ Владимир Путин. Этап "Формулы-1" проводится в Сочи с 2014 года.

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