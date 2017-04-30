"Манчестер Сити" ушел от поражения в матче с "Мидлсбро" в чемпионате Англии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Мидлсбро" сыграл вничью с "Манчестер Сити" со счетом 2:2 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

В составе хозяев мячи забили Альваро Негредо (38-я минута) и Калум Чемберс (77). У гостей с пенальти отличился Серхио Агуэро (69), еще один гол на счету Габриэла Жезуса (85).

В другом матче "Челси" на выезде разгромил "Эвертон" со счетом 3:0.

"Челси" с 81 очком продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая на семь баллов идущий вторым "Тоттенхэм". Третье место занимает "Ливерпуль" (66), четвертое - "Манчестер Сити" (66), пятое - "Манчестер Юнайтед" (65). "Мидлсбро" с 28 очками располагается на 19-й строчке, отставая от 17-го места, которое гарантирует место в высшем дивизионе на следующей сезон, на шесть очков.

В следующем туре "Манчестер Сити" 6 мая примет "Кристал Пэлас", "Мидлсбро" 8 мая на выезде встретится с "Челси".