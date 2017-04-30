Защитник Киселевич не вошел в состав сборной России на матч Еврохоккейтура с чехами

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Защитник Богдан Киселевич и форвард Сергей Андронов не попали в состав сборной России на заключительный матч последнего этапа Еврохоккейтура против команды Чехии.

Ранее тренер россиян Харийс Витолиньш сообщил, что Киселевич получил небольшое повреждение. Также специалист рассказал, что игру пропустят форварды Никита Кучеров, Владислав Наместников и защитник Виктор Антипин. Эта встреча станет первой на турнире для форварда СКА Евгения Дадонова, который ранее не играл из-за микротравмы.

Полностью состав российской команды выглядит следующим образом:

вратари: Илья Сорокин (Андрей Кареев);

Андрей Миронов - Иван Проворов, Сергей Мозякин - Владимир Ткачев - Сергей Плотников;

Антон Белов - Владислав Гавриков, Никита Гусев - Вадим Шипачев - Евгений Дадонов;

Артем Зуб - Алексей Береглазов, Иван Телегин - Роман Любимов - Валерий Ничушкин;

Михаил Науменков, Антон Бурдасов - Андрей Светлаков - Анатолий Голышев.

Россияне сыграют с чехами в Ческе-Будеевице в воскресенье, начало матча в 19:30 мск.