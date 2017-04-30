Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Севастополь" укрепил лидерство в чемпионате Крыма по футболу

Спорт
30 апреля, 18:22 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ /Корр. ТАСС, Сергей Павлив

В гостях севастопольцы со счетом 3:1 выиграли у "Крымтеплицы" из поселка Молодежное

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Футбольный клуб "Севастополь" упрочил лидерство в чемпионате Крыма по футболу. В гостях севастопольцы со счетом 3:1 выиграли у "Крымтеплицы" из поселка Молодежное, занимающей второе место в турнирной таблице.

В составе клуба из Севастополя дважды отличился Редван Османов и один мяч на счету у Олега Соловича. У "Крымтеплицы" гол забил Андрей Зборовский.

В других матчах тура ялтинский "Рубин" дома проиграл аутсайдеру турнира "КФУ-Бахчисарай" (2:3), феодосийская "Кафа" в гостях уступила керченскому "Океану" (0:1), а "ТСК- Таврия" на домашнем стадионе в Симферополе проиграла "Евпатории" (1:2).

Турнирную таблицу после 22-го тура возглавляет "Севастополь" (47 очков), на втором месте "Крымтеплица" (41), на третьем - "ТСК -Таврия" (39), далее следуют "Океан" (36), "Евпатория" (36), "Рубин" (20), "Кафа" (19), "КФУ-Бахчисарай" (8).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
15
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Мария Шарапова
16
Шарапова выиграла первый матч после дисквалификации
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Украина возвела новую дамбу для блокирования подачи воды в Крым
2
Боттас заявил, что рад выиграть первую гонку в "Формуле-1"
3
Путин поздравил Киркорова c юбилеем
4
На юго-западе Москвы найдены два снаряда времен войны
5
Макрон и Ле Пен почтили память жертв Холокоста
6
Владимир Кличко не сумел вернуть два титула чемпиона мира, проиграв британцу Джошуа
7
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
Темы дня
Загрузка...
Реклама