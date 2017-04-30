"Севастополь" укрепил лидерство в чемпионате Крыма по футболу

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля. /Корр. ТАСС Сергей Павлив/. Футбольный клуб "Севастополь" упрочил лидерство в чемпионате Крыма по футболу. В гостях севастопольцы со счетом 3:1 выиграли у "Крымтеплицы" из поселка Молодежное, занимающей второе место в турнирной таблице.

В составе клуба из Севастополя дважды отличился Редван Османов и один мяч на счету у Олега Соловича. У "Крымтеплицы" гол забил Андрей Зборовский.

В других матчах тура ялтинский "Рубин" дома проиграл аутсайдеру турнира "КФУ-Бахчисарай" (2:3), феодосийская "Кафа" в гостях уступила керченскому "Океану" (0:1), а "ТСК- Таврия" на домашнем стадионе в Симферополе проиграла "Евпатории" (1:2).

Турнирную таблицу после 22-го тура возглавляет "Севастополь" (47 очков), на втором месте "Крымтеплица" (41), на третьем - "ТСК -Таврия" (39), далее следуют "Океан" (36), "Евпатория" (36), "Рубин" (20), "Кафа" (19), "КФУ-Бахчисарай" (8).

Крымский футбольный союз, под эгидой которого проводится чемпионат Крыма, имеет специальный статус Союза европейских футбольных ассоциаций. Организация была официально зарегистрирована в середине июля 2015 года. В чемпионате участвуют восемь команд. Первый чемпионат Крыма был проведен в сезоне-2015/16 и завершился победой клуба "ТСК-Таврия".