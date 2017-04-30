Испанский "Интер" в четвертый раз завоевал Кубок УЕФА по мини-футболу

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Испанский "Интер" разгромил португальский "Спортинг" со счетом 7:0 в финале Кубка УЕФА по мини-футболу. Финальный турнир прошел в казахстанской Алма-Ате.

Ранее в матче за третье место российский клуб "Газпром- Югра" в серии пенальти проиграл казахстанскому "Кайрату" (5:6).

Кубок УЕФА по мини-футболу разыгрывается с 2001 года, чаще других трофей выигрывал испанский "Интер" (ранее носивший название "Бумеранг Интервью") - четыре раза.