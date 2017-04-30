Испанский "Интер" в четвертый раз завоевал Кубок УЕФА по мини-футболу

Би-би-си: Дэвид Кэмерон займется написанием мемуаров в садовом фургонеМеждународная панорама 30 апреля, 18:21
Александр Медведев: травма Ковальчука не повлияет на переговоры по новому контракту со СКАСпорт 30 апреля, 18:05
Мутко: Гран-при России "Формулы-1" прошел на высоком организационном уровнеСпорт 30 апреля, 18:04
Матч ЦСКА - "Спартак" установил новый рекорд "Арены ЦСКА" по посещаемостиСпорт 30 апреля, 17:56
Боттас заявил, что рад выиграть первую гонку в "Формуле-1"Спорт 30 апреля, 17:54
Пенс: Трамп поднимет вопрос повышения военных расходов на саммите НАТОМеждународная панорама 30 апреля, 17:35
Марко: проблемы с резиной не позволили Квяту выступить лучше на Гран-при РоссииСпорт 30 апреля, 17:25
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очковСпорт 30 апреля, 17:16
Александр Медведев: хоккеист СКА Ковальчук восстановится к 1 июляСпорт 30 апреля, 17:09
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Испанский "Интер" разгромил португальский "Спортинг" со счетом 7:0 в финале Кубка УЕФА по мини-футболу. Финальный турнир прошел в казахстанской Алма-Ате.
Ранее в матче за третье место российский клуб "Газпром- Югра" в серии пенальти проиграл казахстанскому "Кайрату" (5:6).
Кубок УЕФА по мини-футболу разыгрывается с 2001 года, чаще других трофей выигрывал испанский "Интер" (ранее носивший название "Бумеранг Интервью") - четыре раза.