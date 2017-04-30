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Александр Медведев: в КХЛ не будет новых клубов в следующем сезоне

Спорт
30 апреля, 18:37 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Антон Рассказов

Ранее сообщалось о заинтересованности во вступлении в КХЛ шведского "Краунса", а также клубов из Дрездена, Лондона и Женевы

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Александр Медведев

Александр Медведев

© ТАСС/ Артем Коротаев

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не получала заявок на вступление в чемпионат сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

Клубы, желающие участвовать в чемпионате КХЛ в следующем сезоне, обязаны до 30 апреля предоставить документы с подтверждением финансовых гарантий на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года.

"Новых клубов в лиге не будет", - сказал Медведев.

Ранее сообщалось о заинтересованности во вступлении в КХЛ шведского "Краунса", а также клубов из Дрездена, Лондона и Женевы. В настоящее время в КХЛ выступает 29 клубов, из них семь - иностранные. В сезоне-2016/17 лигу пополнил один клуб - пекинский "Куньлунь Ред Стар".

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