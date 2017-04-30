Александр Медведев: в КХЛ не будет новых клубов в следующем сезоне

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Антон Рассказов/. Континентальная хоккейная лига (КХЛ) не получала заявок на вступление в чемпионат сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил член совета директоров КХЛ Александр Медведев.

Клубы, желающие участвовать в чемпионате КХЛ в следующем сезоне, обязаны до 30 апреля предоставить документы с подтверждением финансовых гарантий на период с 1 июля текущего года по 30 июня следующего года.

"Новых клубов в лиге не будет", - сказал Медведев.

Ранее сообщалось о заинтересованности во вступлении в КХЛ шведского "Краунса", а также клубов из Дрездена, Лондона и Женевы. В настоящее время в КХЛ выступает 29 клубов, из них семь - иностранные. В сезоне-2016/17 лигу пополнил один клуб - пекинский "Куньлунь Ред Стар".