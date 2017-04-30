Рафаэль Надаль выиграл турнир в Барселоне

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Испанец Рафаэль Надаль стал победителем турнира серии Ассоциации теннисистов профессионалов (АТР) в Барселоне (призовой фонд - $2,5 млн).

Испанец, посеянный под третьим номером на турнире, в финале обыграл австрийца Доминика Тима (4) со счетом 6:4, 6:1.

Для 30-летнего испанца этот титул стал вторым в нынешнем сезоне и 71-м в карьере.