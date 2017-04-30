"Спартак" гарантировал себе медали чемпионата России по футболу сезона-2016/17

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Московский "Спартак", обыграв ЦСКА, гарантировал себе медали чемпионата России по футболу сезона-2016/17.

Игра 26-го тура первенства состоялась в Москве в воскресенье и завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

"Спартак" занимает первое место в чемпионате России, в 26 матчах набрав 60 очков. На второй строчке идет ЦСКА (50 очков, 26 игр), на третьей - санкт-петербургский "Зенит" (49 очков, 25 игр), на четвертой - "Краснодар" (44 очков, 25 игр).

Также уже сейчас известно, что "Спартак" точно сыграет в еврокубках сезона-2017/18.