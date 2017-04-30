Леонид Федун назвал Игоря Акинфеева "жутким везунчиком"

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. Матч между ЦСКА и "Спартаком" вновь показал, что вратарь армейцев Игорь Акинфеев остается везунчиком. Такое мнение журналистам высказал владелец красно-белых Леонид Федун.

Матч 26-го тура чемпионата России, который прошел на домашнем стадионе армейцев, завершился победой "Спартака" со счетом 2:1.

"Игра была хорошая, особенно второй тайм. За Луиш вышел великолепно на замену. Акинфеев по-прежнему везунчик жуткий - столько моментов было, но мяч не шел в ворота. Так бы все закончилось раньше", - поделился впечатлениями Федун.

"Спартак" набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский "Зенит" (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной "Томи".

В следующем туре "Спартак" 6 мая примет "Томь", ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским "Амкаром".