Федун: ЦСКА чемпионом не станет, но футболистам "Спартака" праздновать рано

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Павел Гуревич/. ЦСКА после поражения от "Спартака" не станет чемпионом России по футболу, однако и красно-белым рано праздновать. Такое мнение журналистам высказал владелец "Спартака" Леонид Федун.

Матч 26-го тура чемпионата России, который прошел на домашнем стадионе армейцев, завершился победой "Спартака" со счетом 2:1. "Спартак" набрал 60 очков и гарантировал себе место в тройке лучших команд по итогам чемпионата. Армейцы с 50 очками после 26 игр занимают второе место. На третьей строчке располагается санкт-петербургский "Зенит" (49 очков), который свою встречу 26-го тура проведет 1 мая в Томске против местной "Томи".

"Понятно, что ЦСКА уже не будет чемпионом, а нам нужно оформить официально. Так я и сказал ребятам, чтобы пока не праздновали. Так что все впереди", - заявил Федун.

В следующем туре "Спартак" 6 мая примет "Томь", ЦСКА в тот же день на выезде сыграет с пермским "Амкаром".