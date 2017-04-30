Мутко: "Спартак" не упустит победу в чемпионате России сезона-2016/17

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Московский "Спартак" после победы над ЦСКА вряд ли упустит победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

"Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата страны. Красно-белые лидируют в турнирной таблице, опережая армейский клуб, идущий на второй строчке, на 10 очков.

"Сейчас можно сказать, что шансы "Спартака" на чемпионство очень весомы, ведь осталось только четыре тура. Это преимущество "Спартак" не упустит. Команда выглядит здорово. Хотя футбол есть футбол, все в жизни бывает, но по настрою, по духу команда выглядит здорово", - сказал Мутко.

"Получился прекрасный матч двух равных команд. Здорово играл ЦСКА, в первом тайме доминировал, но кто-то должен был победить, и это сделал "Спартак", - отметил президент РФС.

Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, Мутко выразил удовлетворение его работой. "Претензий нет. На матче работал судья высокого уровня, высокой квалификации, он старался не "дергать" игру, а решения дисциплинарного характера принимал вовремя. В целом он отсудил на уровне", - сказал Мутко.