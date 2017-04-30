Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мутко: "Спартак" не упустит победу в чемпионате России сезона-2016/17

Спорт
30 апреля, 19:43 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Вероника Советова

"Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата страны

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Вероника Советова/. Московский "Спартак" после победы над ЦСКА вряд ли упустит победу в чемпионате России по футболу сезона-2016/17. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал вице-премьер РФ, президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко.

Смотрите также
Леонид Федун

Леонид Федун: футболисты "Спартака" должны были забивать больше в дерби с ЦСКА

"Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 2:1 в матче 26-го тура чемпионата страны. Красно-белые лидируют в турнирной таблице, опережая армейский клуб, идущий на второй строчке, на 10 очков.

"Сейчас можно сказать, что шансы "Спартака" на чемпионство очень весомы, ведь осталось только четыре тура. Это преимущество "Спартак" не упустит. Команда выглядит здорово. Хотя футбол есть футбол, все в жизни бывает, но по настрою, по духу команда выглядит здорово", - сказал Мутко.

"Получился прекрасный матч двух равных команд. Здорово играл ЦСКА, в первом тайме доминировал, но кто-то должен был победить, и это сделал "Спартак", - отметил президент РФС.

Главным арбитром матча был Владислав Безбородов, Мутко выразил удовлетворение его работой. "Претензий нет. На матче работал судья высокого уровня, высокой квалификации, он старался не "дергать" игру, а решения дисциплинарного характера принимал вовремя. В целом он отсудил на уровне", - сказал Мутко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
15
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Киев пустил гривны на ветер, построив дамбу для блока подачи воды в Крым
2
В Польше по делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев задержали австрийца
3
СМИ: почетный консул Польши в США отстранена от работы за фото Туска в нацистской форме
4
"Спартак" гарантировал себе медали чемпионата России по футболу сезона-2016/17
5
На юго-западе Москвы найдены два снаряда времен войны
6
Боттас заявил, что рад выиграть первую гонку в "Формуле-1"
7
США выразили тревогу по поводу признания Россией нежелательными трех иностранных НПО
Темы дня
Загрузка...
Реклама