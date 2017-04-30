Британская полиция остановила соревнования по мотокроссу из-за гибели участника

ЛОНДОН, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Рыжков/. Полиция английского графства Дарем остановила частные соревнования по мотокроссу из-за гибели одного из участников заездов и тяжелых травм, полученных другим мотоциклистом. Соревнования проводились в парке, примыкающем в отелю Hardwick Hall ("Хардуик-Холл") в городке Седжфилд на северо- востоке Англии.

"С учетом того, что два очень серьезных инцидента произошли с интервалом немногим более, чем в один час, у нас не осталось иного выбора, кроме как завершить это мероприятие", - сообщил суперинтендант полиции Дарема Мик Берд.

По его словам, в заездах принимало участие 100 человек при 300 зрителях. Первый инцидент, приведший к трагедии, произошел сразу после 13:00 по британскому времени (15:00 мск), когда участник заезда не удержался на мотоцикле и получил не совместимые с жизнью травмы. Пострадавшего мужчину успели доставить вертолетом в расположенный в городе Миддлсбро госпиталь имени Джеймса Кука, где он вскоре скончался.

В 14:10 (16:10 мск) произошло второе происшествие, в котором пострадала мотоциклистка. Ее также доставили по воздуху в тот же самый госпиталь, где медики оценили ее состояние как тяжелое.

Полиция сейчас выясняет, кто занимался обеспечением безопасности участников соревнований, хотя первая информация свидетельствует о том, что за организацией их проведения, несмотря на частный статус мероприятия, стояли местные власти.