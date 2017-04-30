Джикия: футболисты "Спартака" совершили подвиг, дважды в сезоне победив ЦСКА

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МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Две победы "Спартака" над ЦСКА в чемпионате России сезона-2016/17 - это настоящий подвиг. Такое мнение журналистам высказал защитник красно-белых Георгий Джикия.
В первом круге "Спартак" обыграл ЦСКА со счетом 3:1, а во втором - со счетом 2:1.
"Я не знаю, когда "Спартак" в последний раз обыгрывал ЦСКА два раза в сезоне. Говорите, в 1999 году? Что ж, мы совершили подвиг", - сказал Джикия, перешедший в "Спартак" минувшей зимой из пермского "Амкара".
Джикия ответил, что после победы над ЦСКА во втором матче, который состоялся в воскресенье в Москве, руководство "Спартака" призвало игроков команды не расслабляться.
"Спартак" занимает первое место в чемпионате России и может досрочно выиграть золото уже 6 мая - в 27-м туре. Соперником команды будет "Томь". На вопрос, кто из ближайших преследователей "Спартака" сильнее - ЦСКА или "Зенит", Джикия ответил: "Спартак!".