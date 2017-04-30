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Каррера: уровень чемпионата России по футболу приближается к европейскому

Спорт
30 апреля, 20:09 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В воскресенье красно-белые в матче 26-го тура чемпионата страны обыграли ЦСКА со счетом 2:1

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Футболисты "Спартака" после победы над ЦСКА

Футболисты "Спартака" после победы над ЦСКА

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Чемпионат России по футболу по своему уровню приближается к европейским первенствам. Такое мнение высказал главный тренер московского "Спартака" итальянец Массимо Каррера.

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В воскресенье красно-белые в матче 26-го тура чемпионата страны обыграли ЦСКА со счетом 2:1.

"Думаю, российский футбол приближается к европейскому. Я вижу большую интенсивность в игре команд, многие неплохо играют. Возможно, мы не видим такие тактические успехи, как в Италии, но, несмотря на это, тут нормальный чемпионат", - сказал Каррера на пресс-конференции после встречи.

Каррера, который возглавил красно-белых летом прошлого года, ранее работал в тренерском штабе Антонио Конте в "Ювентусе" и сборной Италии.

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