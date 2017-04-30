Глушаков назвал спектаклем ситуацию с включением Дзагоева в стартовый состав ЦСКА

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МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Перестановки в стартовом составе футбольного клуба ЦСКА, связанные с включением в стартовый состав на матч со "Спартаком" и последующее выведение из него полузащитника Алана Дзагоева, можно охарактеризовать как наигранный спектакль. Об этом журналистам сказал капитан "Спартака" Денис Глушаков.
Дзагоев, получивший травму в матче 25-го утра чемпионата России с московским "Локомотивом", сначала был включен в стартовый состав ЦСКА на игру со "Спартаком", но через некоторое время был выведен из него. Встреча между ЦСКА и "Спартаком" состоялась в воскресенье в Москве и завершилась победой спартаковцев со счетом 2:1.
"Нам сказали, что Дзагоев играет, а потом сказали, что не играет. Мы думали, что он не будет играть. Мы на это (перестановки в стартовом составе ЦСКА) не обратили внимания - это был наигранный спектакль", - сказал Глушаков.
"Спартак" занимает первое место в чемпионате России сезона-2016/17 и может досрочно выиграть золото уже 6 мая - в 27-м туре. Соперником команды будет "Томь".
"Болельщики кричат с начала сезона, что мы чемпионы, но нужно довести дело до конца, а потом уже кричать", - сказал Глушаков, отметив, что не знает, сколько точно нужно очков "Спартаку", чтобы досрочно выиграть золото чемпионата России.