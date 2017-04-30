Путин обсудил с главой фонда "Талант и успех" олимпийский спорт

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СОЧИ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин провел в воскресенье хоккейную тренировку на олимпийском стадионе "Шайба", куда он приехал после сочинского этапа "Формулы-1".
В тренировке по приглашению главы государства принял участие почетный член МОК Жан-Клод Килли, который в эти дни выступает в Сочи с циклом гостевых лекции для детей, обучающихся в образовательном центре "Сириус".
На стадионе также присутствовала глава фонда "Талант и успех", создавшего образовательный центр "Сириус", Елена Шмелева. В промежутках между выходами на лёд Путин обсудил с ней вопросы развития олимпийского наследия, включая спортивные объекты.