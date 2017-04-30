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Футболист "Спартака" Таски опроверг факт переговоров с турецкими клубами

Спорт
30 апреля, 20:25 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

В пятницу появилась информация, что по окончании сезона Таски перейдет в турецкий "Трабзонспор"

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Сердар Таски (справа)

Сердар Таски (справа)

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Защитник московского "Спартака" Сердар Таски опроверг информацию о том, что он ведет переговоры о переходе в турецкий клуб. Об этом футболист заявил журналистам.

В пятницу появилась информация, что по окончании сезона Таски перейдет в турецкий "Трабзонспор".

"Я могу сказать, что ни с какими турецкими клубами не веду никаких переговоров. Мне нравится играть за "Спартак", мы хотим стать чемпионами и играть в Лиге чемпионов в следующем году", - заявил Таски после матчи 26-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1).

Таски перешел в "Спартак" в 2013 году.

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Российский футбол Дерби ЦСКА - "Спартак"
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