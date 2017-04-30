"Тоттенхэм" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Тоттенхэм" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.
Мячи забили Деле Алли (55-я минута) и Гарри Кейн (58, с пенальти).
"Тоттенхэм" набрал 77 очков и сократил отрыв от лидирующего "Челси" до четырех баллов. "Арсенал" с 60 очками занимает шестое место.
В следующем туре "Тоттенхэм" 5 мая на выезде сыграет с "Вест Хэмом", "Арсенал" 7 мая примет "Манчестер Юнайтед".