"Тоттенхэм" обыграл "Арсенал" в матче чемпионата Англии

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Тоттенхэм" одержал победу над "Арсеналом" со счетом 2:0 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Англии по футболу.

Мячи забили Деле Алли (55-я минута) и Гарри Кейн (58, с пенальти).

"Тоттенхэм" набрал 77 очков и сократил отрыв от лидирующего "Челси" до четырех баллов. "Арсенал" с 60 очками занимает шестое место.

В следующем туре "Тоттенхэм" 5 мая на выезде сыграет с "Вест Хэмом", "Арсенал" 7 мая примет "Манчестер Юнайтед".