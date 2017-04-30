Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Добрости
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 29.04:
$ 56.98
€ 62.04
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Вратарь Медведев побил рекорд продолжительности "сухой" серии в чемпионате России

Спорт
30 апреля, 21:08 дата обновления: 30 апреля, 21:31 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

22-летний голкипер "Ростова" побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут

Поделиться
Материал из 1 страницы
Никита Медведев

Никита Медведев

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Ростов" Никита Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в чемпионате России.

Медведев смог оставить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 90 минут в домашней игре 26-го тура чемпионата страны против пермского "Амкара". Серия голкипера составляет 952 минуты (компенсированные минуты к основному времени матча не учитываются). 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.

В последний раз Медведев пропустил гол в чемпионате России 30 ноября 2016 года на 38-й минуте гостевого матча 16-го тура против екатеринбургского "Урала" (0:1).

После матча 25-го тура первенства страны с "Уфой" (1:0) Медведев обошел Максима Левицкого, не пропускавшего в составе новороссийского "Черноморца" в 1999-2000 годах на протяжении 809 минут.

Смотрите также
Футболисты "Ростова"

"Ростов" победил "Амкар" в матче чемпионата России

Медведев стал игроком "Ростова" зимой 2016 года и сначала выступал за молодежный состав. До этого с 2012 года он выступал в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) за ижевский "Зенит". В нынешнем сезоне он сыграл за "Ростов" 18 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 10 мячей.

"Сухие" серии в других странах

В чемпионате Англии автором самой продолжительной серии без пропущенных голов является голландский вратарь Эдвин ван дер Сар, не пропускавший в сезоне-2008/09 за "Манчестер Юнайтед" 1311 минут. В Италии рекорд принадлежит голкиперу "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону (сезон-2014/15; 974 минуты), в Испании - Абелю Ресино из "Атлетико" (сезон-1990/91; 1275 минут), во Франции - экс-вратарю "Бордо" Гаэтану Юару (сезон-1992/93; 1176 минут). В Германии серия бывшего вратаря "Штутгарта" Тимо Хильдебрандта растянулась на два сезона (2002/03-2003/04) и составила 884 минуты.

Мировой рекорд по продолжительности "сухой" серии в профессиональных лигах был установлен в 1978 году вратарем бразильского клуба "Васко да Гама" Геральдо Перейрой де Матосом, который не пропускал 1816 минут в период с 18 мая 1977 года по 7 сентября 1978 года.

В чемпионатах СССР по футболу лучший результат принадлежит голкиперу киевского "Динамо" Виктору Банникову, который не пропускал на протяжении 1127 минут с 7 августа 1967 года по 17 марта 1968 года.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
23
"Спартак" обыграл ЦСКА в матче чемпионата России
15
Торпеда не попала в десятку: Боттас выиграл Гран-при России, Квят остался без очков
20
Робокипер, бесплатные билеты и трофей победителя: в Москве открыли парк Кубка конфедераций
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Клинцевич: Киев пустил гривны на ветер, построив дамбу для блока подачи воды в Крым
2
Трамп обвинил сторонников Клинтон в связях с Россией
3
Вратарь Медведев побил рекорд продолжительности "сухой" серии в чемпионате России
4
В Польше по делу об убийствах жителей Донбасса и пленных ополченцев задержали австрийца
5
СК проверяет данные о захвате 300 парковочных мест в Москве
6
Умею жить только в тундре: как оленевод Иван Ного стал миллионером
7
Аргентинская писательница — о жизни в Москве и том, почему русские не улыбаются
Темы дня
Загрузка...
Реклама