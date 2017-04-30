Вратарь Медведев побил рекорд продолжительности "сухой" серии в чемпионате России

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Вратарь футбольного клуба "Ростов" Никита Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в чемпионате России.
Медведев смог оставить свои ворота в неприкосновенности на протяжении 90 минут в домашней игре 26-го тура чемпионата страны против пермского "Амкара". Серия голкипера составляет 952 минуты (компенсированные минуты к основному времени матча не учитываются). 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут.
В последний раз Медведев пропустил гол в чемпионате России 30 ноября 2016 года на 38-й минуте гостевого матча 16-го тура против екатеринбургского "Урала" (0:1).
После матча 25-го тура первенства страны с "Уфой" (1:0) Медведев обошел Максима Левицкого, не пропускавшего в составе новороссийского "Черноморца" в 1999-2000 годах на протяжении 809 минут.
Медведев стал игроком "Ростова" зимой 2016 года и сначала выступал за молодежный состав. До этого с 2012 года он выступал в первенстве Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) за ижевский "Зенит". В нынешнем сезоне он сыграл за "Ростов" 18 матчей в различных турнирах, в которых пропустил 10 мячей.
В чемпионате Англии автором самой продолжительной серии без пропущенных голов является голландский вратарь Эдвин ван дер Сар, не пропускавший в сезоне-2008/09 за "Манчестер Юнайтед" 1311 минут. В Италии рекорд принадлежит голкиперу "Ювентуса" Джанлуиджи Буффону (сезон-2014/15; 974 минуты), в Испании - Абелю Ресино из "Атлетико" (сезон-1990/91; 1275 минут), во Франции - экс-вратарю "Бордо" Гаэтану Юару (сезон-1992/93; 1176 минут). В Германии серия бывшего вратаря "Штутгарта" Тимо Хильдебрандта растянулась на два сезона (2002/03-2003/04) и составила 884 минуты.
Мировой рекорд по продолжительности "сухой" серии в профессиональных лигах был установлен в 1978 году вратарем бразильского клуба "Васко да Гама" Геральдо Перейрой де Матосом, который не пропускал 1816 минут в период с 18 мая 1977 года по 7 сентября 1978 года.
В чемпионатах СССР по футболу лучший результат принадлежит голкиперу киевского "Динамо" Виктору Банникову, который не пропускал на протяжении 1127 минут с 7 августа 1967 года по 17 марта 1968 года.