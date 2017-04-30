Полиция пресекла все попытки правонарушений на столичном дерби ЦСКА - "Спартак"

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Столичная полиция не допустила серьезных правонарушений в ходе футбольного матча ЦСКА - "Спартак". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления МВД по Москве.
"Столичные полицейские обеспечили охрану общественного порядка в ходе подготовки и проведения футбольного матча между командами "ЦСКА" (Москва) - "Спартак" (Москва). Все попытки спровоцировать нарушения общественного порядка незамедлительно пресекались сотрудниками полиции" - сообщили в ГУ МВД.
Виновные были привлечены к административной ответственности. Как отметили в столичном главке полиции, серьезных правонарушений во время матча не допущено.