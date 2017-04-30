Хоккеисты сборной России обыграли чехов и стали третьими на этапе Евротура

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Сборная России по хоккею в серии буллитов обыграла команду Чехии со счетом 4:3 в матче Чешских хоккейных игр - этапа Евротура. Встреча прошла в чешском городе Ческе-Будеевице.
В составе проигравших шайбы забросили Томаш Гика (19-я минута), Петр Врана (25) и Ян Коварж (54). У россиян отличились Евгений Дадонов (22), Иван Проворов (51) и Никита Гусев (58). Победный буллит на счету Гусева.
На заключительном чешском этапе Евротура российская команда потерпела два поражения в трех матчах. В четверг россияне уступили шведам (3:4 ОТ), в субботу проиграли команде Финляндии (0:1).
Сборная Чехии стала победителем домашнего этапа Евротура, набрав семь очков из девяти возможных. Второй стала команда Финляндии (6), третьей - России (3), четвертой - Швеции (2).
В феврале сборная России по хоккею выиграла третий этап Евротура - Шведские игры, досрочно одержав победу в общем зачете Евротура за один этап до его окончания. В последний раз россияне побеждали в Евротуре в 2013 году.