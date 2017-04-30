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Данильянц: в ФК "Ростов" командные успехи превалируют над личными достижениями

Спорт
30 апреля, 22:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 30, апреля. /ТАСС

В матче с "Амкаром" вратарь команды Никита Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в российских первенствах

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Иван Данильянц

Иван Данильянц

© Валерий Матыцин/ТАСС

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб "Ростов" ставит во главу угла командные успехи, а личные достижения отходят на второй план. Такое мнение высказал главный тренер ростовчан Иван Данильянц, слова которого приводит пресс-служба клуба.

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Никита Медведев

Вратарь Медведев побил рекорд продолжительности "сухой" серии в чемпионате России

В воскресенье "Ростов" одержал победу над пермским "Амкаром" со счетом 1:0 в домашнем матче 26-го тура чемпионата России. Вратарь команды Никита Медведев установил рекорд по продолжительности серии без пропущенных голов в российских первенствах. 22-летний голкипер побил рекорд Руслана Нигматуллина, который в составе московского "Локомотива" в 1999-2000 годах сохранял свои ворота в неприкосновенности 939 минут. Серия Медведева продолжается на протяжении 952 минут (компенсированное время не засчитывается).

"Медведева не поздравляли. Эту миссию выполнили болельщики. У нас рассматриваются общекомандные дела, а личные успехи не доминируют. Рады за Никиту, но это не нужно феерично отмечать", - заявил Данильянц.

"Ростов" набрал 42 очка и поднялся на пятое место в турнирной таблице. Беспроигрышная и "сухая" серии клуба в чемпионате достигли девяти матчей. В последний раз ростовчане пропустили и проиграли в чемпионате России 30 ноября 2016 года в гостевом матче 16-го тура против екатеринбургского "Урала" (0:1).

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