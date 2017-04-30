Тренерский штаб сборной России по хоккею определит состав на ЧМ 2 мая

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Тренерский штаб сборной России определит состав на чемпионат мира по хоккею 2 мая. Об этом журналистам сообщил первый вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг.

"Второго мая будет объявлено, кто летит на чемпионат мира. Думаю, на турнир поедет практически весь состав, за исключением трех мест. Четыре звена нападающих и семь защитников", - сказал первый вице-президент ФХР.

"Преждевременно думать о вызове игроков "Вашингтона". Завтра они победят, серия затянется и это будет совершено другой вопрос. Команда у нас достаточно сформирована, она достаточно молодая - средний возраст 25 лет. Российская сборная готова к победам, она мобильная, с характером, присутствует командный дух. Осталось сплотиться и ехать единым кулаком на чемпионат мира", - считает Ротенберг.

Чемпионат мира пройдет в Кельне и Париже с 5 по 22 мая.