Проворов: сборная России по хоккею подойдет готовой к чемпионату мира

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Проворов: сборная России по хоккею подойдет готовой к чемпионату мираСпорт 30 апреля, 23:09
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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею подойдет в полной готовности к чемпионату мира, который пройдет в Кельне и Париже. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Иван Проворов.
В воскресенье сборная России по буллитам победила чехов со счетом 4:3 в заключительном матче этапа Евротура, который прошел в чешском городе Ческе-Будеевице. Проворов стал автором второй шайбы российской команды
"Очень приятно играть за сборную, очень приятно помочь ей выиграть, неважно в меньшинстве или большинстве. Идет подготовка к чемпионату мира, мы работаем над этими компонентами. Думаю, к чемпионату мира мы подойдем готовыми", - сказал Проворов.
Ранее в рамках Чешских хоккейных игр россияне проиграли шведам (3:4 ОТ) и финнам (0:1).
Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.