Проворов: сборная России по хоккею подойдет готовой к чемпионату мира

ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по хоккею подойдет в полной готовности к чемпионату мира, который пройдет в Кельне и Париже. Такое мнение журналистам высказал защитник команды Иван Проворов.

В воскресенье сборная России по буллитам победила чехов со счетом 4:3 в заключительном матче этапа Евротура, который прошел в чешском городе Ческе-Будеевице. Проворов стал автором второй шайбы российской команды

"Очень приятно играть за сборную, очень приятно помочь ей выиграть, неважно в меньшинстве или большинстве. Идет подготовка к чемпионату мира, мы работаем над этими компонентами. Думаю, к чемпионату мира мы подойдем готовыми", - сказал Проворов.

Ранее в рамках Чешских хоккейных игр россияне проиграли шведам (3:4 ОТ) и финнам (0:1).

Чемпионат мира по хоккею пройдет с 5 по 21 мая в Кельне и Париже.