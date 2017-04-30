Гол Кальехона принес "Наполи" победу над "Интером" в матче чемпионата Италии

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МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Наполи" обыграл "Интер" со счетом 1:0 в гостевом матче 34-го тура чемпионата Италии по футболу.
Мяч на 43-й минуте забил Хосе Кальехон.
"Наполи" продлил беспроигрышную серию в чемпионате до восьми матчей и с 74 очками занимает третье место в турнирной таблице. "Интер" не смог победить в шестом матче подряд и с 56 очками расположился на седьмой строчке.
В следующем туре "Наполи" 6 мая примет "Кальяри", "Интер" на следующий день на выезде встретится с "Дженоа".