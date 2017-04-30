Финальный аккорд: сборная России завершила Еврохоккейтур победой над чехами

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ЧЕСКЕ-БУДЕЕВИЦЕ /Чехия/, 30 апреля. /Спец. корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Хоккеисты сборной России победой над командой Чехии завершили заключительный этап Евротура.
Еще до начала "Чешских хоккейных игр" россияне досрочно обеспечили себе победу в Евротуре, поэтому данный этап соревнований не носил для подопечных Олега Знарка турнирный характер. Скорее, тренерский штаб команды рассматривал турнира как заключительный этап подготовки к предстоящему чемпионату мира, который пройдет с 5 по 22 мая в Кельне и Париже.
Первый матч "Чешских хоккейных игр" для россиян был выносным и прошел в Стокгольме против местной сборной. Россияне вели в счете 3:1, но в итоге упустили преимущество, проиграв в овертайме - 3:4. После игры Знарок посетовал на неудачные действия команды в меньшинстве, поскольку шведы забросили две шайбы, имея на одного игрока больше. Но в целом специалист и хоккеисты национальной команды положительно оценили свою игру в том матче.
Две оставшиеся игры сборной России предстояло сыграть в чешском Ческе-Будеевице. В матче против команды Финляндии россияне владели инициативой на протяжении всей встречи. Но в тот день удачно сыграл финский голкипер Йоонас Корписало, сумевший сохранить ворота в неприкосновенности. В середине третьего периода своим шансом воспользовался Валттери Филппула, гол которого принес сборной Финляндии - 1:0
Знарок остался недоволен слабой реализацией моментов, учитывая тот факт, что его подопечные в два раза перебросали соперника - 32:16 . "Моменты создаем, но с реализацией пока не очень. Подготовка продолжается, ничего страшного не случилось", - посчитал специалист.
В состав российской команды на матч чехами не вошли форварды Владислав Наместников, Никита Кучеров и защитник Виктор Антипин. Если последним двум тренерский штаб сборной решил дать отдохнуть, то Наместников пропускал игру из-за небольшого растяжения паха. Также из-за микротравмы на встречу не был заявлен защитник Богдан Киселевич. Впервые за команду на "Чешских хоккейных играх" выступил восстановившийся после травмы Евгений Дадонов.
Место в воротах у россиян занял Илья Сорокин, вторым голкипером был заявлен Андрей Кареев. Основной вратарь по предыдущим матчам турнира - Андрей Василевский провел день в спортзале.
Стартовая двадцатиминутка прошла под диктовку хозяев, которые провели большую часть периода в зоне россиян. Благодаря усилиям Сорокина подопечным Олега Знарка удавалось сдерживать атаки соперника, но на 19-й минуте чехи открыли счет. В большинстве отличился Томаш Хука.
Второй период начался с атак россиян, одна из которых завершилась взятием ворот. Шайбу забросил на 22-й минуте форвард СКА Евгений Дадонов с передачи одноклубника Вадима Шипачева. Спустя две минуты чехи вновь вышли вперед, удачно возле ворот сыграл Петр Врана.
В заключительном отрезке матча сборной России дважды удалось поразить ворота Петера Мразека. Голы на свой счет записали Иван Проворов и Никита Гусев, но между этими событиями сумел отличиться чешский нападающий Ян Коварж. Дополнительная пятиминутка победителя не выявила, а в серии буллитов точнее оказались представители России.
"Да, завершили турнир на положительной ноте. Ребята молодцы", - сказал после игры Знарок.
Уже 1 мая национальная команда прилетает в Москву и продолжит подготовку к чемпионату мира. Первый вице- президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, что имена тех, кто поедет на турнир, будут объявлены 2 мая. "Думаю, на чемпионат поедет практически весь состав, за исключением трех мест. Четыре звена нападающих и семь защитников", - сказал Ротенберг.
3 мая команда вылетит в Кельн, где проведет все матчи групповой стадии соревнований.