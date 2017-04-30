ПСЖ уступил "Ницце" и впервые в 2017 году проиграл в чемпионате Франции

МОСКВА, 30 апреля. /ТАСС/. "Ницца" обыграла ПСЖ со счетом 3:1 в домашнем матче 35-го тура чемпионата Франции по футболу.

В составе хозяев мячи забили Марио Балотелли (26-я минута), Рикарду (48) и Анастасиос Донис (90). У гостей отличился Маркиньос (64).

ПСЖ доигрывал матч вдевятером, на 90-й минуте с поля был удален Тьяго Мотта, а уже в компенсированное время поле покинул Анхель Ди Мария, оба футболиста получили прямые красные карточки.

"Ницца" продлила беспроигрышную серию в чемпионате до 12 матчей, с 77 очками клуб занимает третье место. ПСЖ проиграл в чемпионате страны впервые с 17 декабря 2016 года, тогда ПСЖ на выезде уступил "Генгаму" (1:2). С тех пор парижане 17 матчей в чемпионате страны не проигрывали.

ПСЖ на три очка отстает от лидирующего "Монако" (83 очка), который имеет один матч в запасе.

В следующем туре ПСЖ 6 мая примет "Бастию", на следующий день "Ницца" на выезде встретится с "Марселем".