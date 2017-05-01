"Зенит" может вернуться на второе место в чемпионате России по футболу

МОСКВА, 1 мая. /ТАСС/. Три матча в Томске, Самаре и Краснодаре завершат в понедельник программу 26-го тура чемпионата России по футболу. "Зенит" сыграет в гостях с аутсайдером чемпионата "Томью" и в случае победы поднимется на второе место.

После воскресного поражения ЦСКА от "Спартака" "Зенит" получил шанс опередить армейцев в борьбе за вторую строчку в таблице и путевку в квалификацию Лиги чемпионов. "Зенит" выиграл два предыдущих матча - с "Уралом" (2:0) и "Оренбургом" (1:0), однако не показал яркой игры, да и судьи Алексей Еськов и Михаил Вилков допускали ошибки в пользу команды из Санкт-Петебурга. Очередной матч "Зенит" проведет против команды, весной выступающей наполовину резервным составом, однако томичи перестали быть мальчиками для битья, пусть и практически обречены на вылет из премьер- лиги.

"Томь" не может победить на протяжении пяти матчей, но в последних встречах дважды сумела отобрать у соперников очки. В четверг "Томь" провела яркий матч против "Анжи" (3:3), упустив в концовке победу благодаря реализованному соперниками пенальти - третьему по счету в матче.

Мастерства игрокам томского клуба не хватает, однако желания проявить себя - с лихвой, что во многом и приводит к ошибкам в обороне, - в восьми весенних матчах "Томь" пропустила 21 мяч. Оборона сибиряков - худшая в лиге (52 пропущенных мяча), тогда как "Зенит" забивает больше всех (42 гола в 25 матчах). Отбыл дисквалификацию и готов сыграть нападающий Артем Дзюба, который в свое время провел полтора сезона в "Томи", забив 13 голов.

Пропустят матч из-за дисквалификаций центральные защитники - Луиш Нету из "Зенита" и Дмитрий Осипов из "Томи". Матч пройдет на томском стадионе "Труд", начало - 13:00 мск. Главным арбитром назначен Роман Галимов из Улан- Удэ. В первом круге "Зенит" обыграл сибиряков на своем поле со счетом 1:0, победный мяч забил Александр Кокорин.

В Самаре сыграют аутсайдеры

В 15:30 мск пройдет важнейший матч для клубов, которые борются за выживание - "Крылья Советов" примут "Оренбург". Волжане отстают от соперника всего на одно очко и в случае победы выберутся из зоны прямого вылета. Отлично проведя заключительный отрезок осенней части сезона, "Крылья" неудачно играют весной, одержав лишь одну победу - в гостях над "Анжи". "Оренбург" же неделю назад сумел впервые в премьер-лиге выиграть на выезде - у "Томи" (2:1).

В первом круге "Оренбург" победил волжан на своем поле благодаря мячу нападающего Артема Делькина - уроженца Куйбышева (прежнее название Самары), который в свое время не подошел наставнику "Крыльев" Франку Веркаутерену. После того матча бельгийский специалист был отправлен в отставку.

Матч "Крылья Советов" - "Оренбург" пройдет на стадионе "Металлург", главный арбитр - Сергей Карасев из Москвы.

"Краснодару" наступают на пятки

Завершится тур матчем "Краснодара" и "Анжи". Махачкалинский клуб в предыдущем туре едва не проиграл на своем поле "Томи", однако в последнем гостевом матче сумел выиграть у "Терека" (1:0), сохраняя шансы избежать даже переходных матчей. Идущий 13-м "Оренбург" дагестанская команда опережает на шесть очков, однако пополнить баланс в Краснодаре будет непросто.

Подопечные Игоря Шалимова весной играют достаточно уверенно, не потерпев ни одного поражения, а лучший бомбардир чемпионата Федор Смолов забивает уже в четырех матчах подряд. При этом конкуренты в борьбе за четвертое место и путевку в Лигу чемпионов из "Ростова" после воскресного успеха в матче с "Амкаром" приблизились на расстояние в два очка.

Матч пройдет на стадионе "Краснодара" в 18:00 мск, главный арбитр - Владимир Сельдяков из подмосковной Балашихи.

26-й тур стартовал в субботу, когда "Локомотив" уступил "Рубину" (0:1), а "Терек" разгромил "Урал" - 5:2. В воскресенье "Уфа" обыграла "Арсенал" (1:0), ЦСКА уступил "Спартаку" (1:2), а "Ростов" одержал победу над "Амкаром" - 1:0.

В чемпионате России лидирует "Спартак" - 60 очков (26 матчей). 50 очков у ЦСКА (26), 49 - у "Зенита" (25).