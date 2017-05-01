РФПЛ: полуторачасовая задержка фанатов "Спартака" на стадионе ЦСКА - вынужденная мера

МОСКВА, 1 мая. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Более чем полуторачасовая задержка болельщиков московского "Спартака" на трибунах стадиона "Арена ЦСКА" после матча 26-го тура чемпионата России по футболу с ЦСКА является вынужденной мерой, направленной на обеспечение безопасности. Об этом ТАСС сообщил директор по безопасности Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Александр Мейтин.

Ранее в сети появилась информация, что болельщиков "Спартака" выпустили с трибун только спустя 1 час 44 минуты после завершения матча, который состоялся в воскресенье и завершился победой красно-белых со счетом 2:1. Кроме того, спартаковское фанатское объединение "Фратрия" опубликовало видео, на котором видно, что болельщики "Спартака" ждали выхода со стадиона в потемках.

"Оперативный штаб получил информацию, что у метро "Полежаевская" и у метро "Сокол" наблюдается большое скопление болельщиков ЦСКА. Кроме того, появились сведения, что большая группа поклонников армейского клуба направляется обратно к стадиону. Во избежание конфликтов было решено не выпускать болельщиков "Спартака" с трибун, пока ситуация не изменится, поэтому они находились на стадионе так долго", - сказал Мейтин.

"Это была вынужденная мера. Я понимаю, что многие болельщики "Спартака" наверняка остались недовольны, но с точки зрения безопасности это было правильное решение", - отметил директор РФПЛ по безопасности.

"Что касается отсутствия света, то, как нам стало известно, через некоторое время после окончания матча он был выключен электриком. Оперативный штаб узнал об этом и сразу дал команду свет включить. Но освещение стадиона ЦСКА имеет свойство долго включаться, поэтому свет появился уже когда болельщиков "Спартака" стали выпускать", - сказал Мейтин.

Организация безопасности была на достаточно высоком уровне

Мейтин выразил удовлетворение тем, как прошло московское дерби с точки зрения организации безопасности. "Хорошо сработали и полиция, и наши службы. Серьезных нарушений общественного порядка допущено не было. Все прошло на достаточно высоком организационном уровне", - констатировал он.

Мейтин поведал, что и полиция, и департамент РФПЛ по безопасности, и клубные службы провели серьезную подготовку к матчу. "Хотя полиции в чаше стадиона не было, каких-либо эксцессов на арене не произошло", - сказал Мейтин, отметив, что после мартовских неприятных инцидентов на матче ЦСКА - "Зенит", когда болельщики пытались устроить потасовку на секторе за воротами, была проведена работа ошибками и сделаны правильные выводы.

В "черном списке" болельщиков не больше 100 фамилий

Матч между ЦСКА и "Спартаком" во втором тайме был прерван на три минуты, поскольку поле заволокло дымом из-за зажженных файеров.

На вопрос, что нужно сделать для того, чтобы минимизировать случаи использования болельщиками пиротехники, Мейтин ответил: "На самом деле, количество нарушений уменьшается. Меры ответственности за грубые нарушения общественного порядка были ужесточены. Думаю, что скоро фанаты почувствуют, что теперь им за свои провинности придется платить суммы во много раз большие, чем раньше, и это, надеюсь, возымеет эффект. Увеличится и срок отлучения от посещения футбольных матчей, для болельщика - это серьезное наказание".

По словам Мейтина, существует "черный список" болельщиков-хулиганов, которым запрещено посещать спортивные матчи. "Черный список" постепенно увеличивается. Он составляется МВД, сейчас в нем не больше 100 фамилий. Этим людям запрещается посещать спортивные матчи, они также не смогут получить паспорт болельщика на Кубок конфедераций и чемпионат мира. Мы планируем вести еще более активную работу, касающуюся выявления футбольных хулиганов", - рассказал собеседник ТАСС.